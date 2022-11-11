Самарканд, Узбекистан, 11 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Казахстан поддерживает территориальную целостность всех государств, заявил 11 ноября президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН», — заявил он на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Токаев пообещал уделять «приоритетное внимание» этому принципу, соответствующему базовым интересам Астаны.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на саммите ОТГ о том, что антироссийские санкции ослабили экономики европейских стран.