Тайшет, Иркутская область, 11 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 11 ноября известило о вынесении приговора бывшим сотрудникам школы-интерната (заместителю директора по воспитательной работе, воспитателям и медицинской сестре), где дети подверглись избиению.

Цитата из к/ф «Класс». Реж. Ильмар Рааг. 2007. Эстония Избиение

Следствием и судом установлено, что в начале августа 2021 года несколько воспитанников ГОКУ «Школа-интернат р. п. Квиток» заявили в полицию о том, что сотрудники учреждения применяли к ним физическую силу. Причиной такого отношения стал самовольный уход подростков из интерната. Вернувшись, воспитанники столкнулись с наказанием со стороны персонала.

Следователями СК установлено, что четверо сотрудников интерната — заместитель директора, два воспитателя и медицинская сестра причиняли подросткам телесные повреждения, в том числе с применением различных предметов.

В ходе следствия были допрошены все воспитанники школы-интерната, персонал и иные лица. Проведён ряд необходимых следственных действий и экспертиз, результаты которых легли в основу доказательственной базы.

Приговором Тайшетского городского суда подсудимые признаны виновными. С учетом мнения прокурора бывшему заместителю директора по воспитательной работе назначено наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 1 год. Остальным фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде 1 года исправительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2021 года правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту поступившего заявления о том, что в государственном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска» 12-летний воспитанник данного учреждения насиловал младших детей (3−5 лет от роду).

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