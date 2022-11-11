Махачкала, 11 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Дагестане сверстан бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Публичные слушания по проекту основного экономического закона республики состоятся 14 ноября в Народном собрании. Ознакомиться с документом можно на сайте парламента региона.

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Согласно законопроекту, доходы бюджета, основную часть которых составят налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на прибыль и на имущество организаций, запланированы в размере более 163 млрд рублей. На расходы предусмотрено свыше 191 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит более 28 млрд рублей, или 17%.

Стоит отметить, что последние годы размер дефицита бюджета Дагестана растет. Так, в 2022 году он составил 12,2 млрд рублей, годом ранее — около 6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Дагестан стал лидером среди субъектов РФ по объему дотаций из федерального центра на выравнивание обеспеченности бюджета. Республике было выделено 72,9 млрд рублей.