Мадрид, , 10:29 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над «Кадисом» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Реал Мадрид» RonnyK

В составе «Реала» голы забили защитник Эдер Милитао на 40-й минуте и полузащитник Тони Кроос на 70-й. У «Кадиса» отличился Лукас Перес на 81-й минуте.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 35 очков. «Кадис» идёт на 19-м месте с 11 очками.

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