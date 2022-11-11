Ташкент, , 10:28 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, будучи председателем Организации тюркских государств (ОТГ) в 2021 году внёс значительный вклад в усиление данного объединения. Об этом на саммите ОТГ в Самарканде 11 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган Akorda.kz

«Пользуясь случаем, хотел бы высказать своему другу и коллеге господину Эрдогану искреннюю благодарность. Уверен, что братская Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества», — заявил Токаев.

Он предложил наградить турецкого президента Высшим орденом Тюркского мира. По словам Токаева, такое предложение было единодушно поддержано.

Напомним, в ноябре 2021 года Эрдоган вручил Высший орден Тюркского мира азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву за «восстановление территориальной целостности» Азербайджана.

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