Новосибирск, , 10:32 — REGNUM В Новосибирской области простились с депутатом Мамоновского сельсовета Дмитрием Шмаковым и его земляком Геннадием Поповым, которые погибли в ходе спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на администрацию Маслянинского района.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Уточняется, что новосибирцы погибли 12 октября при выполнении боевых задач.

По официальным данным, ефрейтору Дмитрию Шмакову было 39 лет, рядовому Геннадию Попову — 36 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для участия в спецоперации направлены более 2 тысяч новосибирцев — добровольцы и те, кто попал под частичную мобилизацию.

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