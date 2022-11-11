Новосибирск, 11 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области простились с депутатом Мамоновского сельсовета Дмитрием Шмаковым и его земляком Геннадием Поповым, которые погибли в ходе спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на администрацию Маслянинского района.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Уточняется, что новосибирцы погибли 12 октября при выполнении боевых задач.

По официальным данным, ефрейтору Дмитрию Шмакову было 39 лет, рядовому Геннадию Попову — 36 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для участия в спецоперации направлены более 2 тысяч новосибирцев — добровольцы и те, кто попал под частичную мобилизацию.

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