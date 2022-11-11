Мелитополь, , 10:25 — REGNUM Попытку покушения на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области предприняли 11 ноября боевики киевского режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Работа оперативной группы Александр Погожев © ИА REGNUM

В ливневый сток у подъезда многоквартирного дома, где проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Около 08:00, когда замминистра вышел на улицу раздался взрыв.

«Он жив. Слегка контужен. С ним работают медики. Жизни ничего не угрожает. Всем тем, кто сочувствует террористам, стоит помнить: найдём каждого. И ответственность за такие деяния в России предусмотрена самая суровая. Вплоть до того, что тела преступников, ликвидированных при задержании, не выдают родственникам, хоронят в безымянных могилах», — заявили в правоохранительных органах.

На месте работает следственная группа. Повреждена квартира на первом этаже.