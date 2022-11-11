Мелитополь, 11 ноября 2022, 10:25 — REGNUM Попытку покушения на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области предприняли 11 ноября боевики киевского режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона.
В ливневый сток у подъезда многоквартирного дома, где проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Около 08:00, когда замминистра вышел на улицу раздался взрыв.
На месте работает следственная группа. Повреждена квартира на первом этаже.