Стокгольм, 11 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. 10 ноября Стокгольмская фондовая биржа начала день в минусе, но преодолела падение и выросла после того, как во второй половине дня был представлен индекс потребительских цен в США. Об этом по итогам торгов сообщил новостной портал Omni.

Natalia Semenova Стокгольм

На закрытии основной индекс OMXSPI вырос на 4,3%. Таким образом, 10 ноября стало лучшим днем для инвесторов с 16 марта, когда индекс OMXSPI вырос на 4,4%.

Ожидалось, что инфляция в США снизится до 8,0% с 8,2%. Но в октябре показатель составил 7,7% в годовом исчислении.

В свою очередь старший экономист банка SEB Роберт Бергквист интерпретирует эти цифры как указывающие на то, что «пик инфляции», по-видимому, пройден.

«Боже, какое облегчение — вздох слышен во Вселенной», — написал он у себя в Twitter.