Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Художник-модельер Мариинского театра на иномарке сбила двух школьников на тротуаре в центре Санкт-Петербурга, сообщил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 10 ноября около 08:30 мск на Большой Подьяческой улице, 20. По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулём автомобиля Nissan Micra, въезжая в арку дома, не заметила на тротуаре пешеходов и сбила двух 12-летних учеников шестого класса местной школы.

«В состоянии средней степени тяжести оба доставлены в детскую больницу № 2 Святой Марии Магдалины», — уточнил собеседник агентства, добавив, что за два года водителя пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. О ДТП женщина сама сообщила в экстренные службы. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.