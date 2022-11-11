Уфа, 11 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Завод по производству цетаноповышающей присадки для дизельного топлива начали строить на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей станице в социальной сети.

PublicDomainPictures Химия

Он сообщил, что на реализацию данного проекта нужно будет направить 9,5 млрд рублей.

«В результате в 2024 году мы планируем получить современную высокотехнологичную компанию, которая будет использовать отечественное сырье. Создадим 200 рабочих мест», — сообщил он, добавив, что продукцию планируется поставлять предприятиям нефтеперерабатывающей промышленности России и СНГ.

Читайте также: Глава Башкирии дал старт работе цеха по производству перчаток