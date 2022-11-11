Липецк, , 10:21 — REGNUM В Липецке специалисты департамента ЖКХ проводят оценку состояния подвалов многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы в подвале дома

Всего в городе насчитывается 3,2 тысячи многоквартирных домов, из них 1790 домов имеют подвалы, которые потенциально могут использоваться в качестве укрытий, многие помещения «ограничено готовы».

Подвалы должны быть сухими, освещёнными и очищенными от мусора, а также с хорошей циркуляцией воздуха. Привести в порядок все подвалы должны управляющие компании. Сейчас специалисты департамента ЖКХ проверяют ход работ.

«Информацию о плохих подвалах мы воспринимаем не как негатив, а как инструмент для дальнейшей работы. Липчан просим обращаться в ЕДС по номеру 8-800-450-48-48», — рассказал председатель департамента ЖКХ Андрей Переверзев.

Все подвалы, отметили в администрации, необходимо привести в порядок в ближайшее время, за неисполнение руководителям УК грозят штрафные санкции.