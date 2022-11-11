Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Стоимость одной сотки земли в Ленинградской области с начала 2022 года возросла на 19%. Об этом сообщили в консалтинговом центре «Петербургской недвижимости» (Setl Group).

На участке земли Наталия Николаева © ИА REGNUM

Теперь в среднем одна сотка земли на участке без подряда обойдётся в 266,8 тыс. рублей. Средняя цена на сами участки составляет 4 млн рублей. Их средняя стоимость с января текущего года возросла на треть.

При этом объём сделок по покупке областной земли стал уходить в более дорогой сегмент. Люди, заинтересованные в приобретении участков, стали реже брать землю до 100 тыс. рублей за сотку и чаще совершают сделки, отдавая по 200-300 тыс. рублей и по 300-500 тыс. рублей за одну сотку.

Бюджетные варианты участков приобретались чаще всего в Ломоносовском районе (около 50% сделок). Такие же предложения находили новых владельцев в Лужском и Выборгских районах. В сделках по среднему и дорогому ценовому диапазону лидирует Всеволожский район. Но самые дорогие участки находятся в Выборгском районе Ленобласти, от 500 тыс. рублей за сотку.

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