Москва, , 10:20 — REGNUM Красной волны, о которой мечтали республиканцы США, не получилось. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Но контроль за палатой представителей, судя по всему, перейдет к ним. Это значит, что вместо Нэнси Пелоси будет новый спикер — одним провокатором во внешней политике США станет меньше. Это, безусловно, результат провальной политики демократов и лично Байдена, который пришел к власти на волне псевдоборьбы с расизмом и навязанных ЛГБТ-ценностей», — рассуждает Миронов.

Он также обратил внимание на сообщения о нарушениях на выборах в Конгресс, которые повторяют сообщения, поступавшие два года назад. По его мнению, это лишь доказывает, что у США нет «никакого морального права оценивать выборы в других странах, включая Россию».

В целом, по его убеждению, «кто бы ни пришел к власти в США, национальные интересы американской элиты заключаются в ослаблении России».

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