Пермь, 11 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В скверах Перми появится «каменный ковёр». Инновационную технологию покрытия в городе применяют впервые, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

администрация Перми Инновационная технология покрытия «каменный ковёр»

Экологичное покрытие появилось в обновленном 66-м квартале эспланады и в новом месте отдыха «Перекрёсток» в Черняевском лесу.

Как отмечают специалисты, «каменный ковёр» представляет собой систему водопроницаемого дорожного покрытия, которое сочетает в себе экологичность, износостойкость и богатую палитру. В основе покрытия природный или искусственный материал (песок, каменная крошка, стекло) с небольшим содержанием органического клея.