Ярославль, 11 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Ярославле появился новый вид мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

40.мвд.рф Банковская операция

Мошенники по новой схеме обманули 39-летнюю жительницу Заволжского района. Ей предложили дополнительный заработок: за каждый «лайк» в определённом интернет-магазине обещали платить 40 рублей. Выполнив все условия, женщина отправила 10 фотоотчетов и реквизиты своей карты. Ей зачислили 400 рублей.

После этого женщине предложили зарегистрироваться на сайте, похожем на один из известных крупных интернет-магазинов. Мошенники предложили ей фиктивно покупать товары, оплачивая их на банковскую карту физического лица. Преступники объяснили ей, что, оформляя и отменяя заказ, она создаёт повышенный спрос на конкретный товар. Из-за этого его цена будет увеличиваться. Впоследствии списанные деньги вернутся на её счёт с прибылью в 20%.

Первые два раза ей действительно вернули средства. Однако после женщина оформила ещё три заказа на общую сумму 85 740 рублей. Их покупательнице уже не вернули.

Теперь полиция ищет мошенников. Возбуждено уголовное дело.