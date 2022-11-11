Мелитополь, 11 ноября 2022, 10:20 — REGNUM В Мелитополе произошло покушение на заместителя министра спорта Запорожской области Андрея Бойко, сообщает 11 ноября РИА Новости.

Мелитополь
Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM

По информации агентства, покушение совершено на территории Мелитополя, где располагаются органы власти Запорожской области. Уточняется, что в результате нападения Бойко получил лёгкие ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, названо место проведения церемонии прощания с погибшим замгубернатора Херсонской области Кириллом Стремоусовым.