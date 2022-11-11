Мелитополь, 11 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Мелитополе произошло покушение на заместителя министра спорта Запорожской области Андрея Бойко, сообщает 11 ноября РИА Новости.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

По информации агентства, покушение совершено на территории Мелитополя, где располагаются органы власти Запорожской области. Уточняется, что в результате нападения Бойко получил лёгкие ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, названо место проведения церемонии прощания с погибшим замгубернатора Херсонской области Кириллом Стремоусовым.