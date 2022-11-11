Благовещенск, , 10:25 — REGNUM Амурскую область назвал патриотичным регионам её губернатор Василий Орлов. В рамках прямого эфира 11 ноября он подчеркнул, что количество повесток практически полностью соответствовало числу резервистов, которые пришли в военкоматы, сообщило АСН24.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«У нас не было, в отличие от других субъектов РФ, скандалов, не было отказников, никто у нас за границу не убежал. Это очень хорошо, это говорит о том, что у нас действительно область патриотически настроена», — подчеркнул Василий Орлов.

Он особо отметил, что частичная мобилизация в Амурской области проходила спокойно, и ошибочно призванных было немного. По словам губернатора, практически все военнослужащие отправлялись на подготовку или в Белогорск (Приамурье), или в Читу (Забайкалье).

«Все мы желаем успеха и скорейшей победы всем тем, кто сегодня на фронте. Знаем, где эти люди находятся, держим с ними постоянную связь. Сделаем всё возможное, чтобы этот непростой период прошёл максимально достойно, с наименьшими потерями, которых, к сожалению, как на любой войне, не избежать. Тем не менее, сделаем всё возможное, чтобы это закончилось как можно быстрее и с победой», — заверил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Орлов также заявил, что единовременные выплаты мобилизованным из Приамурья будут перечислены до 1 декабря. Деньги получили 40% военнослужащих, ещё 30% их перечислят в ближайшие дни.