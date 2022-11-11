Никто за границу не убежал — глава Приамурья подвёл итоги мобилизации
Благовещенск, 11 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Амурскую область назвал патриотичным регионам её губернатор Василий Орлов. В рамках прямого эфира 11 ноября он подчеркнул, что количество повесток практически полностью соответствовало числу резервистов, которые пришли в военкоматы, сообщило АСН24.
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Он особо отметил, что частичная мобилизация в Амурской области проходила спокойно, и ошибочно призванных было немного. По словам губернатора, практически все военнослужащие отправлялись на подготовку или в Белогорск (Приамурье), или в Читу (Забайкалье).
Как сообщало ИА REGNUM, Василий Орлов также заявил, что единовременные выплаты мобилизованным из Приамурья будут перечислены до 1 декабря. Деньги получили 40% военнослужащих, ещё 30% их перечислят в ближайшие дни.