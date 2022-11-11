Кронштадт, Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM Из резервного фонда правительства России на реконструкцию форта «Петр I» в Кронштадте выделили 1,1 млрд рублей. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Форт «Петр I» Дарья Драй © ИА REGNUM

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Направление денег на реконструкцию форта предусмотрено в рамках работы по развитию туристической инфраструктуры.

Отметим, что форт «Петр I» входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения, в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Кронштадте активно идёт восстановление трёх фортов для последующего открытия музейно-исторического парка. Вместе с кронштадтскими фортами «Император Александр I» и «Кроншлот» форт «Пётр I» станет частью туристического кластера «Остров фортов».

Проект предполагает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами.

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