Войска ЛНР за сутки уничтожили до 90 киевских боевиков
Луганск, 11 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 90 киевских боевиков. Об этом 11 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли шесть бронетранспортёров, три танка, один беспилотник, две артиллерийские установки и 13 единиц автомобильной техники.
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