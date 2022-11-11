Луганск, 11 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 90 киевских боевиков. Об этом 11 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли шесть бронетранспортёров, три танка, один беспилотник, две артиллерийские установки и 13 единиц автомобильной техники.

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