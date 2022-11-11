Москва, 11 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы 2022 года можно в РФ возможно усиление инфляционных процессов в связи с наступлением новогодних праздников, сезонным повышением тарифов на транспорт, оплату коммунальных услуг и других тарифов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«В остальной период (если не будет новых крупных геополитических потрясений), темпы инфляции, скорее всего, будут замедляться. В частности из-за настороженного отношения населения и бизнеса к макроэкономическим и геополитическим перспективам, что будет также тормозить как потребительскую, так и деловую активность», — сказал экономист.

Однако, как подчеркнул Мастеров, новые геополитические потрясения и в частности дальнейшая эскалация противостояния с Западом могут привести российскую экономику к еще большему дисбалансу.

«В этих условиях не исключены риски дефицита различных групп товаров и услуг на российских рынках, новые шоки спроса и предложения, что может как способствовать новым инфляционным скачкам, так и наоборот дальнейшему замедлению инфляции по причине новых снижений со стороны потребительского спроса», — пояснил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, из-за чего в РФ стали замедляться темпы роста инфляции.