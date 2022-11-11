Южно-Сахалинск, 11 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Защита суверенитета, безопасности и территориальной целостности России — долг настоящего мужчины-гражданина Российской Федерации, считает отправившийся добровольцем на спецоперацию житель Холмска Павел Белобров. На Сахалине 11 ноября в воинскую часть Анивы для прохождения боевого слаживания проводили 14 мужчин, сообщил в своём телеграм-канале мэр Хомского городского округа Дмитрий Любчинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Павел служил в армии в разведке. Он уверен, что приобретённые во время срочной службы навыки пригодятся ему в ходе спецоперации.

«Я не обременен узами брака, детей нет. На Родине меня будут ждать друзья. Много моих знакомых находятся в зоне СВО. Надо помочь ребятам, численное превосходство обязательно сыграет свою роль. Домой вернемся живыми и с победой!» — сказал доброволец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области по 150 тыс. рублей всем военнослужащим, мобилизованным для защиты Донбасса, перечислят в срок до 1 декабря.