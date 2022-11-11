Владивосток, 11 ноября 2022, 10:17 — REGNUM Во Владивостоке шесть детей-сирот 11 ноября получили в торжественной обстановке ключи от новых квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской мэрии.
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Одно- и двухкомнатные квартиры расположены в домах на улицах Адмирала Угрюмова, Ладыгина, Нейбута и Адмирала Кузнецова. В них сделан ремонт, установлена необходимая сантехника.
Новосёлы посмотрели свои квартиры и готовятся к заселению.
В этом году жильём во Владивостоке обеспечили 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жильё передаётся по договору социального найма и становится собственностью через пять лет.
Как сообщало ИА REGNUM, детей-сирот обеспечили квартирами в Башкирии только после прокурорской проверки.