Ярославль, , 10:15 — REGNUM Новый мэр Ярославля Артём Молчанов считает, что главная проблема города — это содержание и уборка. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Артём Молчанов мэрия Ярославля

«На мой взгляд, содержание территории, уборка территории. Чистота, одним словом, но в этом слове много составляющих — летнее содержание, зимнее содержание, вывоз мусора, содержание контейнерных площадок, фасадов домов, сосульки зимой, снег на тротуарах, достаточное количество урн. На мой взгляд, это первая, базовая проблема. Может быть, она кажется не какой-то грандиозной, стратегической. Но если это будет сделано, люди почувствуют результат», — сказал Артём Молчанов.

По словам главы города, проблему помогли определить сами жители, чьи жалобы изучает Центр управления регионом. Нередко пишут о проблемах чистоты и средства массовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артём Молчанов был избран мэром на заседании муниципалитета 7 ноября. До этого он был заместителем председателя правительства Ярославской области.

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