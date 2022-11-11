Ярославль, 11 ноября 2022, 10:15 — REGNUM Новый мэр Ярославля Артём Молчанов считает, что главная проблема города — это содержание и уборка. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
По словам главы города, проблему помогли определить сами жители, чьи жалобы изучает Центр управления регионом. Нередко пишут о проблемах чистоты и средства массовой информации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артём Молчанов был избран мэром на заседании муниципалитета 7 ноября. До этого он был заместителем председателя правительства Ярославской области.
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