Баку, , 10:15 — REGNUM Пограничные позиции вооружённых сил (ВС) Азербайджана подверглись обстрелам в ночь на 11 ноября. Это заявление распространила пресс-служба азербайджанского минобороны.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве обвинили в обстрелах ВС Армении. Кроме того, в Баку заявили, что также якобы стреляли с «территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы», как официально Баку называет Нагорный Карабах.

Сообщается, что обстрелам из стрелкового оружия подверглись позиции у населённого пункта Бязирхана Кельбаджарского района и в Ходжавендском направлении.

«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — сообщили в минобороны Азербайджана.

Стоит отметить, в минобороны Армении ранее заявили, что прошлой ночью армянские позиции подверглись обстрелам из стрелкового оружия и из миномётов.

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