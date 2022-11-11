Кабул, , 10:14 — REGNUM В результате взрыва миномётного снаряда в афганской провинции Бамиан два человека погибли и ещё один был ранен. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв U.S. Navy

Инцидент произошёл в кишлаке Гарак Пасравия уезда Якавланг №1. Житель уезда сообщил, что жертвами происшествия стали трое молодых людей в возрасте до 25 лет.

По его словам, двое погибших уже похоронены, еще один молодой человек с тяжёлыми ранениями госпитализирован в провинциальную больницу Бамиана.

Однако Абдул Сабур Фарзан Сайгани, пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, опроверг это сообщение, заявив, что «взрыв уезде Якавланг №1 — это слухи».

Пока неизвестно, был ли это снаряд, оставшийся с прошлых войн, или является современным боеприпасом.