Москва, 11 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Обстоятельства ещё ряда преступлений против мирных жителей, которые были совершены киевскими боевиками в марте–апреле 2022 года, становили российские следователи. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«В рамках расследования уголовных дел следователями СК России проведен комплекс следственных действий и экспертиз, результаты которых позволили установить обстоятельства еще ряда преступлений против гражданского населения, совершенных участниками вооруженных формирований [Киева] в марте–апреле 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что собранные по этим уголовным делам во время допросов обвиняемых данные полностью соотносятся с другими собранными доказательствами, и в каждом из этих случаев видны проявления жестокости и полного равнодушия боевиков ВСУ к мирным жителям, становящихся их жертвами.

При этом в качестве примера приводятся: расстрел военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Яном Даниловым из автомата, въехавшего на велосипеде в один из дворов Мариуполе мирного жителя; пытки военнослужащим 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александром Матушанским ударами ног и бейсбольной битой мирного жителя на заводе «Азовмаш» и т.п.

«Следствие квалифицировало указанные преступления по ст.356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением», — поясняется в сообщении.

Кроме того, добавляется, что в данный момент ведутся допросы других привлекаемых к ответственности за совершение аналогичных преступлений киевских нацистов, показания которых фиксируются и анализируются следствием в совокупности с другими данными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Северной Осетии для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации отправились почти 30 добровольцев.