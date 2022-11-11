Москва, 11 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Запредельной наглостью в передергивании фактоа назвал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявление пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса о том, что мир услышал со стороны б. УССР про готовность к переговорам.

Politikus.ru Константин Косачёв

«Запредельная наглость в передёргивании фактов. Отказ [б. УССР] от переговоров с Россией закреплён в [киевском] законодательстве. Он подтверждён соответствующим указом Зеленского. И это дела, а не слова», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Сначала Салливан в Киеве, а теперь и Прайс в Вашингтоне продолжают разыгрывать нехитрую трёхходовкау: сначала запретить Зеленскому любые переговоры, затем заставить пошевелить в их пользу губами киевскую марионеточную куклу, и уже затем возложить всю ответственность за срыв переговоров на Россию, возмущен парламентарий.

«Проходили в случае с Минскими договорённостями. Не стой Вашингтон за Киевом в их последовательном саботаже, сейчас границы [б. УССР] могли бы выглядеть иначе. Перехитрили сами себя. Продолжают пользовать [б. УССР] в своих целях. История учит только тому, что она ничему не учит», — констатировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по утверждению пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, «мир ясно услышал со стороны [Киева], что он готов к переговорам, готов встречаться», и что теперь такую же готовность «не на словах, а на деле должна продемонстрировать Россия.

В то же время, по словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты не пытаются оказать давление на киевский режим с целью склонить его к переговорам с Россией.