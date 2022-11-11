Канберра, , 10:13 — REGNUM Лидер федеральной оппозиции Питер Даттон считает, что законопроект лейбористов о производственных отношениях, который призван помочь гражданам добиться повышения заработной платы после «десятилетия застоя» в росте заработной платы, «убивает доверие к экономике» Австралии. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Nine News.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

«Все бизнес-организации действительно конструктивно работали с правительством и были готовы поддержать разумный законопроект, но все они выступили единодушно и сказали, что это плохой законопроект. На данный момент у нас есть экономика с высокой инфляцией, высокими процентными ставками, высокой стоимостью жизни. Лейбористы сами прогнозируют, что при их правительстве в течение следующих двух лет цены на электроэнергию вырастут на 56%, а на газ — на 44%», — сказал Даттон.

«Для 100 миллионов долларов, которые профсоюзы пожертвовали лейбористам за последние 15 лет или около того, это огромная победа, но это огромная потеря для работодателей и работников», — добавил политик, комментируя принятие законопроекта в Палате представителей Австралии.