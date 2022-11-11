Москва, 11 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Уровень цен в России по-прежнему остается тяжким бременем для населения, если принять во внимание то, что динамика зарплат в 2022 году не смогла нивелировать эффект от резкого инфляционного скачка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Отмеченное в РФ замедление инфляции можно объяснить действием ряда факторов, — сказал Мастеров. — Во-первых, наступил определенный уровень адаптации к новым условиям, связанным с последствиями санкций, уходом ряда зарубежных компаний из России, нарушением логистических связей. Часть поставок удалось заместить в рамках схем параллельного импорта. Потребители также адаптировались к новому уровню цен и ассортименту, установился определенный баланс спроса и предложения, актуальный для текущих условий. Во-вторых, следует учитывать, что уровень цен по-прежнему остается тяжким бременем для населения, учитывая то, что динамика зарплат в 2022 году не смогла нивелировать эффект от резкого инфляционного скачка».

Следовательно, как пояснил Мастеров, снизились реальные располагаемые доходы населения.

«Оно отказывается от части товаров и услуг как по причине усилившегося финансового бремени, связанного с их оплатой по возросшим ценам, так и по причине опасений дальнейшего ухудшения социально-экономической обстановки и необходимости наличия сбережений «на черный день», — сказал экономист. — В-третьих, прекращение деятельности ряда компаний в РФ, сокращение сервисных и дистрибьюторских услуг по продвижению импортной продукции на российский рынок привело к существенному сужению выбора ассортимента продукции, который не может быть в полной мере компенсирован схемами в рамках параллельного импорта. В этих условиях пострадали и многие российские организации, которые ранее специализировались на посреднических услугах. Выбор ассортимента товаров и услуг даже для тех, кто может их себе позволить, существенно сузился. В этих условиях потребители либо вовсе отказываются от покупок и услуг, либо же ищут различные неофициальные каналы их приобретения, что также отрицательно воздействует на потребительский спрос и оказывает тормозящее воздействие на инфляцию».

В-четвертых, по мнению Мастеров, поскольку РФ сама является крупным поставщиком энергоресурсов и продовольствия, то ситуация с инфляцией в России принципиально отличается от положения дел во многих зарубежных странах, где одним из ведущих факторов инфляции является нарастающий топливно-энергетический кризис, обостряющийся с наступлением осенне-зимнего периода.

«В-пятых, финансовые власти РФ не допустили перенасыщения российской экономики избыточной денежной массой, не подкрепленной соответствующим ростом реального сектора экономики. Однако российская экономика сильно страдает от недофинансирования и недоинвестирвоания, что в условиях технологического отставания и прекращения доступа к значительному объему импортных технологий и комплектующих может в дальнейшем негативно повлиять на макроэкономическую ситуацию — в том числе и в части инфляции», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что реальная инфляция в РФ составляет не меньше 20%.