Самарканд, Узбекистан, 11 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Вводимые странами Запада санкции ослабляют европейские экономики, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальное интернет-представительство президента России Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

На саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) он прокомментировал эффект от антироссийских санкций.

«Мы знаем, что Евросоюз решил ввести очень жёсткие санкции против России, эти санкции, по сути, только усугубляют ситуацию», — сказал Орбан. По его словам, с помощью санкций ЕС намеревается ослабить Россию, но происходит обратное — ослабляется европейская экономика.

«Наши европейские экономики стремительно двигаются к рецессии», — считает премьер-министр Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Самарканде проходит саммит лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ).