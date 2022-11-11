Париж, 11 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Две трети мигрантов с судна Ocean Viking согласились принять девять европейских стран, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В то время как Франция приняла решение принять судно с мигрантами Ocean Viking в Тулоне 11 ноября 2022 года, девять европейских стран уже заявили, что примут две трети пассажиров судна.

Германия должна, в частности, разместить более 80 мигрантов. Хорватия, Румыния, Болгария, Литва, Мальта, Португалия, Люксембург и Ирландия также вызвались добровольцами во имя «европейской солидарности».

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