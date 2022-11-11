Улан-Удэ, 11 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проверил подготовку мобилизованных и добровольцев на полигоне в Бурятии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Подготовка мобилизованных на полигоне ВВО в Бурятии

По его словам, обучение военнослужащих в республике, как и в других регионах Дальнего Востока, ведётся профессионально.

«Она (подготовка — прим. ред.) проводится целенаправленно и направлена на то, чтобы люди были готовы защищать нашу Родину, чтобы все мобилизованные вернулись домой живыми», — подчеркнул он.

Юрий Трутнев отметил, что бойцов обучают не только стрельбе, но и тактической подготовке — как наступать, укрываться от встречного огня и так далее.