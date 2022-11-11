Канберра, 11 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, в Австралии проходит День памяти, когда страна чтит память военнослужащих своих вооруженных сил, погибших в войнах, различных конфликтах и ​​операциях по поддержанию мира. О подробностях написала газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Священный день знаменует окончание боевых действий в Первой мировой войне на Западном фронте в 11 часов утра 11 ноября 1918 года.

Главное событие дня национальная церемония Дня памяти в Австралийском военном мемориале будет транслироваться в прямом эфире по всем федеральным телеканалам.

11 ноября в мемориалах, школах и домах культуры по всей Австралии пройдут поминальные службы. В рамках празднования Сиднейский оперный театр был освещен символическими красными маками.

На момент публикации новости премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, лидер оппозиции Питер Даттон, премьер-министр Нового Южного Уэлься Доминик Перротте уже возложили цветы.