11 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Джанкой, Крым, , 16:46 — REGNUM Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла вечером 10 ноября в крымский Джанкой. Прибывших встретил фотокорреспондент ИА REGNUM.

Автобус, прибывший в Джанкой, с переселенцами из Херсона Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эвакуацией людей из Херсонской области организована МЧС России Александр Полегенько © ИА REGNUM

На этот раз было вывезено 350 жителей Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

За эти дни Крым уже принял несколько тысяч человек Александр Полегенько © ИА REGNUM

Среди эвакуированных много пожилых людей и детей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла в Джанкой поздно вечером 10 ноября Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие переселенцев из Херсона в Джанкой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

Джанкой — приграничный город на севере Крыма. Для переселенцев из Херсона — это перевалочный пункт Александр Полегенько © ИА REGNUM

С собой люди взяли лишь самое необходимое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Люди приехали в Крым несколькими автобусами в сопровождении сотрудников МЧС — это 350 жителей Херсонской области, покинувших свои дома в связи с военным положением. Дальше они отправились на Кубань, где их разместят в оздоровительных учреждениях.

Люди приехали в Крым несколькими автобусами в сопровождении сотрудников МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

Люди с ограниченными возможностями находятся под постоянным присмотром сотрудников МЧС и медслужбы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Среди эвакуированных много пожилых людей и детей Александр Полегенько © ИА REGNUM Среди эвакуированных много пожилых людей и детей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Среди эвакуированных люди в тяжёлом состоянии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Перенос тяжелобольного человека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Люди их Херсона приехали в Крым несколькими автобусами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автобусы у железнодорожного вокзала Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жителям Херсона помогают сотрудники МЧС — сажают в автобусы, распределяют и направляют в ПВР Александр Полегенько © ИА REGNUM

Из Джанокоя переселенцы отправились на Кубань, где их разместят в оздоровительных учреждениях Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эвакуированные с собой забрали своих домашних питомцев Александр Полегенько © ИА REGNUM

В пунктах временного размещения прибывшим помогут оформить документы и положенную материальную помощь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

Также в Джанкой доставили более 170 постояльцев Каирского психоневрологического дома-интерната — они приехали автобусами в сопровождении сотрудников медицинских учреждений Республики Крым. Из Джанкоя по железной дороге они отправились в Краснодарский край и Волгоградскую область.