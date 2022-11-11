Джанкой, Крым,
11 ноября 2022, 16:46 — REGNUM Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла вечером 10 ноября в крымский Джанкой. Прибывших встретил фотокорреспондент ИА REGNUM.
Автобус, прибывший в Джанкой, с переселенцами из Херсона
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Эвакуацией людей из Херсонской области организована МЧС России
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На этот раз было вывезено 350 жителей Херсонской области
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько © ИА REGNUM
За эти дни Крым уже принял несколько тысяч человек
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Среди эвакуированных много пожилых людей и детей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла в Джанкой поздно вечером 10 ноября
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие переселенцев из Херсона в Джанкой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Джанкой — приграничный город на севере Крыма. Для переселенцев из Херсона — это перевалочный пункт
Александр Полегенько © ИА REGNUM
С собой люди взяли лишь самое необходимое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Люди приехали в Крым несколькими автобусами в сопровождении сотрудников МЧС — это 350 жителей Херсонской области, покинувших свои дома в связи с военным положением. Дальше они отправились на Кубань, где их разместят в оздоровительных учреждениях.
Люди приехали в Крым несколькими автобусами в сопровождении сотрудников МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Люди с ограниченными возможностями находятся под постоянным присмотром сотрудников МЧС и медслужбы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Среди эвакуированных много пожилых людей и детей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Среди эвакуированных много пожилых людей и детей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Среди эвакуированных люди в тяжёлом состоянии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Перенос тяжелобольного человека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Люди их Херсона приехали в Крым несколькими автобусами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автобусы у железнодорожного вокзала Джанкоя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Жителям Херсона помогают сотрудники МЧС — сажают в автобусы, распределяют и направляют в ПВР
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Из Джанокоя переселенцы отправились на Кубань, где их разместят в оздоровительных учреждениях
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Эвакуированные с собой забрали своих домашних питомцев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В пунктах временного размещения прибывшим помогут оформить документы и положенную материальную помощь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Также в Джанкой доставили более 170 постояльцев Каирского психоневрологического дома-интерната — они приехали автобусами в сопровождении сотрудников медицинских учреждений Республики Крым. Из Джанкоя по железной дороге они отправились в Краснодарский край и Волгоградскую область.