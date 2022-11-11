Канберра, , 10:17 — REGNUM По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, власти его страны знают, кто стоит за самой масштабной кибератакой против частного страховщика Medibank. Об этом сообщает агентство AAP.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

«Мы знаем их происхождение, мы знаем, кто несет ответственность, и мы утверждаем, что они должны быть привлечены к ответственности», — сказал Энтони Альбаниз на пресс-конференции.

Он также заявил, что страна, откуда родом предполагаемые хакеры (в Австралии считают, что это Россия), должна быть «привлечена к ответственности».

«Дело в том, что страна, из которой исходят эти атаки, также должна нести ответственность за отвратительные атаки и публикацию информации, в том числе очень частной и личной информации», — добавил премьер-министр.

Альбаниз также осудил хакеров, которые опубликовали в даркнете очередную порцию медицинских карт австралийцев.

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