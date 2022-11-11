Канберра, 11 ноября 2022, 10:17 — REGNUM По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, власти его страны знают, кто стоит за самой масштабной кибератакой против частного страховщика Medibank. Об этом сообщает агентство AAP.
Он также заявил, что страна, откуда родом предполагаемые хакеры (в Австралии считают, что это Россия), должна быть «привлечена к ответственности».
Альбаниз также осудил хакеров, которые опубликовали в даркнете очередную порцию медицинских карт австралийцев.
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