Красноярск, 11 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий лопнувшего банка «Канский» (Красноярский край) потребовал взыскать с бывших топ-менеджеров компании более 2,132 млрд рублей убытков. Заявление арбитраж Красноярского края, принятое в рамках банкротного дела банка, оставил без движения до 1 декабря 2022 года из-за недочётов, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Попытка взыскать убытки предпринимается управляющим уже не первый месяц. В конце октября 2022 года список ответчиков пополнился ещё на одного фигуранта — совладельца банка Алексея Подсохина.

Управляющий просит взыскать «солидарно с Гавриловой С. А., Финк О. А., Шумеева В. Н., Пивоваровой А. Н., Кирилловой А. А., Потаповой М. Л., а также Подсохина А. Л. в пользу ООО КБ «Канский» убытки, причинённые выдачей безнадежных (фиктивных) кредитов в размере 1 461 144 025,69 рубля». Помимо этого, с Гавриловой, Финк и Посохина конкурсный управляющий требует670 983 009,57 рубля, которые проходят как убытки из-за не отражения в учёте банка «в достоверном объёме» средств, которые принимались как вклады от населения.

Напомним, банк был обанкрочен в феврале 2018 года.

По данным госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», на начало октября 2022 года у «Канского» установлены долги перед 589 кредиторами на общую сумму более 2,62 млрд рублей.