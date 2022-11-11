Якутск, 11 ноября 2022, 10:07 — REGNUM Министр строительства Якутии Павел Кылатчанов получил выговор за срыв сроков возведения объекта по нацпроекту. Председателю правительства республики Андрею Тарасенко и его заместителям Ольге Балабкиной, Кириллу Бычкову, Сергею Местникову глава региона Айсен Николаев сделал устные замечания из-за медленного строительства зданий в рамках национальных проектов, сообщил он 11 ноября в своём телеграм-канале.
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Устное замечание также получила министр здравоохранения региона Лена Афанасьева. После 15 ноября, если ситуация не улучшится, она, вице-премьеры правительства и его руководитель могут получить выговоры. Пока он объявлен только главе минстроя региона Павлу Кылатчанову.
Как сообщало ИА REGNUM, сорваны сроки строительства здания многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии. Работы там должны были завершится в мае 2022 года, но пока даже короб объекта ещё не готов.