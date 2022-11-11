Якутск, , 10:07 — REGNUM Министр строительства Якутии Павел Кылатчанов получил выговор за срыв сроков возведения объекта по нацпроекту. Председателю правительства республики Андрею Тарасенко и его заместителям Ольге Балабкиной, Кириллу Бычкову, Сергею Местникову глава региона Айсен Николаев сделал устные замечания из-за медленного строительства зданий в рамках национальных проектов, сообщил он 11 ноября в своём телеграм-канале.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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«Есть ряд проектов, по которым ситуация очень плохая. Надо принимать очень серьёзные меры для исправления ситуации. По строительству ряда объектов сейчас есть опасения — это школа и спортивный комплекс в Борогонцах и ряд врачебных амбулаторий в селах республики», — отметил глава республики, подчеркнув, что реализация нацпроектов должна идти быстро и эффективно.

Устное замечание также получила министр здравоохранения региона Лена Афанасьева. После 15 ноября, если ситуация не улучшится, она, вице-премьеры правительства и его руководитель могут получить выговоры. Пока он объявлен только главе минстроя региона Павлу Кылатчанову.

«Павел Павлович, вам выговор! Потому что основная часть работы должна была идти по линии вашего министерства. Ещё раз говорю, коллеги, нереализация нацпроектов важнейших для нашей республики, это просто «пишите заявление и уходите», — предупредил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, сорваны сроки строительства здания многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии. Работы там должны были завершится в мае 2022 года, но пока даже короб объекта ещё не готов.