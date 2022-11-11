Самарканд, Узбекистан, , 10:11 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать инвестиционный фонд Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом Эрдоган заявил, сегодня, 11 ноября, выступая на саммите ОТГ в Самарканде, передаёт телеканал TRT.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, создание в кратчайшие сроки инвестфонда тюркских государств будет отвечать интересам входящих в нее стран.

«Приоритетными сферами сотрудничества в рамках ОТГ являются торговля, транспорт и энергетика», — отметил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ОТГ заявил, что роль Организации тюркских государств (ОТГ) в последнее время существенно выросла.

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