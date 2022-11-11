Кабул, 11 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Китай рассматривает возможность снижения до нуля размера таможенных тарифов на 98% афганских товаров. Об этом заявил посол КНР в Кабуле Ван Юй.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Он написал в «Твиттере», что эта программа будет реализована с 1 декабря на основе стратегии Китая по льготам и поможет ускорить развитие Афганистана.

Сухофрукты, особенно кедровые орехи, ковры, тальк и драгоценные камни составляют основу экспорта Афганистана в Китай.

Добавим, что Китай реализовал программу снижения таможенных тарифов для большого количества стран, в том числе для десяти африканских государств. Эти страны, в том числе Афганистан, имеют небольшой объём годового экспорта в КНР, но, в то же время, являются важными рынками сбыта китайских товаров.