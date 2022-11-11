Москва, , 09:59 — REGNUM Данные о том, что переписка в мессенджерах становится ключевым доказательством почти в 20% уголовных дел, рассматриваемых в российских судах, корреспонденту ИА REGNUM подтвердила председатель Московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко:

С телефоном Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время общение через мессенджеры и социальные сети стало неотъемлемой частью нашей жизни. В практике по семейным спорам стороны часто представляют соответствующую электронную переписку в качестве доказательств по делу.

В качестве примера из судебной практики могу привести спор об установлении порядка общения с детьми. В судебном заседании мать утверждала, что истец не обращался к ней с просьбами об организации встреч с детьми, а она, в свою очередь, не препятствует их общению. Но заверенная надлежащим образом переписка показала обратное, что на протяжении полугода мать ни разу не предоставила возможности отцу провести время с детьми, несмотря на наличие его постоянных просьб об этом.

Самое главное в такой переписке, это чтобы она соответствовала требованиям ГПК РФ. Обеспечение доказательств у нотариуса представляется предпочтительным. В данной ситуации нотариус фактически осмотрит телефон и составит протокол. Этот протокол будет соответствовать всем формальным требованиям. Недостатком этого способа является лишь его дороговизна.

Наиболее оптимальным будет обращение сторон к специалистам, которые заверят переписку, что обходится значительно дешевле.

Также в судебной практике стороны предоставляют незаверенные «скриншоты», а обладатели кнопочных телефонов и вовсе просто печатают текст сообщений на бумаге, называя его «распечатка переписки». В этом случае суду необходимо будет представить непосредственно сам телефон с перепиской. Без него доказательственная сила «распечаток» и «скриншотов» не будет принята судом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что переписка в мессенджерах становится ключевым доказательством почти в 20% уголовных дел, рассматриваемых в российских судах, известили РИА Новости со ссылкой на экспертов компании экспертиз в сфере информационных технологий и права RTM Group.

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