Липецк, 11 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов для аэропорта «Липецк» продлён до 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Помимо Липецка, режим ограничения распространяется ещё на десять российских аэропортов. Это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Брянска, Геленджика, Воронежа, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения на полёты был впервые введён 24 февраля.