Ташкент, , 10:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает важным укрепление научно-образовательных связей тюркских стран. Об этом он заявил 11 ноября на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в узбекистанском Самарканде.

Касым-Жомарт Токаев в Шымкенте Официальный сайт Президента Республики Казахстан

«Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений», — сказал Токаев.

Он призвал обсудить создание в 2023 году сети вузов тюркских стран. В них студентам будут преподавать тюркские языки и историю народов, проживающих в странах ОТГ.

Напомним, Токаев ранее заявил, что Казахстан стал инициатором большинства организаций, которые объединяют страны с тюркскими народами. Он также предложил создать Центр цифровизации ОТГ.

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