Уфа, 11 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Бывшего главу сельсовета в Башкирии признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Пресс-служба администрации Оренбурга Стая собак

В суде было установлено, что с сентября 2020 года по апрель 2021 года подсудимый игнорировал жалобы жителей села Сафарово на наличие на территории населенного пункта бездомных собак, которые представляют опасность для здоровья и жизни граждан, оставил обращения граждан без регистрации и надлежащего принятия мер.

В материалах дела указано, что фигурант уголовного дела не разъяснил жителям порядок подачи заявлений об отлове безнадзорных животных, и самостоятельно не обратился с заявлением на отлов собак в спецорганизацию, хотя должен был и мог это сделать.

«В результате ненадлежащего исполнения подсудимым своих служебных обязанностей меры по отлову безнадзорных животных на территории сельсовета приняты не были, что привело к тому, что собаки сбились в стаю и беспрепятственно передвигались по территории села. 17 апреля 2021 года стая безнадзорных собак напала на четырехлетнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьной села Сафарово. От полученных ран и обильной кровопотери ребенок скончался на месте происшествия», — сообщает прес-служба.

По данному факту в отношении бывшего главы Сафаровского сельсовета Учалинского района Башкирии было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на один год шесть месяцев условно с испытательным сроком на два года, также осужденный лишен права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления в течение двух лет шести месяцев.

«Следственное управление полагает чрезмерно мягким назначенное наказание, в связи с принимаются меры к обжалованию вынесенного приговора», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, сотрудники надзорного ведомства также намерены обжаловать приговор в отношении бывшего главы Сафаровского сельсовета.