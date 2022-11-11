Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Главный врач Кировской больницы Ленинградской области Александр Жарков возглавит региональный комитет по здравоохранению, сообщили 11 ноября в пресс-службе областной администрации.

Новый глава комздрава Ленобласти Александр Жарков t. me/lenobladminka

По словам коллег Жаркова, сообщили в администрации региона, в период пандемии коронавируса он проявил себя как отличный организатор.

«А в целом, тщательно формирует и ценит коллектив, нацелен на развитие и проектную работу», — отметили в пресс-службе.

Кандидатура Жаркова направлена на согласование в Минздрав России на должность руководителя здравоохранения Ленинградской области. Ожидается, что медик приступит к исполнению новых обязанностей с 14 ноября.

«Александр Жарков женат, воспитывает двоих дочерей и любит облепиховое варенье», — добавили в обладминистрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в середине октября председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, после восьми лет работы, покинул этот пост. До назначения нового главы временно исполняет обязанности главы комитета зампредседателя комздрава Егор Власов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава комздрава Ленобласти покинул пост спустя восемь лет работы