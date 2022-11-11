Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Главный врач Кировской больницы Ленинградской области Александр Жарков возглавит региональный комитет по здравоохранению, сообщили 11 ноября в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Новый глава комздрава Ленобласти Александр Жарков

По словам коллег Жаркова, сообщили в администрации региона, в период пандемии коронавируса он проявил себя как отличный организатор.

«А в целом, тщательно формирует и ценит коллектив, нацелен на развитие и проектную работу», — отметили в пресс-службе.

Кандидатура Жаркова направлена на согласование в Минздрав России на должность руководителя здравоохранения Ленинградской области. Ожидается, что медик приступит к исполнению новых обязанностей с 14 ноября.

«Александр Жарков женат, воспитывает двоих дочерей и любит облепиховое варенье», — добавили в обладминистрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в середине октября председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, после восьми лет работы, покинул этот пост. До назначения нового главы временно исполняет обязанности главы комитета зампредседателя комздрава Егор Власов.