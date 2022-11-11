Курск, 11 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Аэропорт Курска останется закрытым ещё на десять дней — до 21 ноября. Решение продлить режим временного ограничения полётов приняла Росавиация, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Как напоминает ИА REGNUM, ограничения на авиасообщение с 11 аэропортами в Южном и Центральном федеральных округах впервые были введены с 24 февраля и с тех пор продлевались более четырёх десятков раз.