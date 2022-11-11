Пномпень, 11 ноября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо передал два послания молодому поколению Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на саммите в Камбодже, сообщает Kompas.

Gunawan Kartapranata Флаги стран АСЕАН

«Молодежь АСЕАН должна стать важной частью цифровой трансформации. Миллениалы и поколение Z являются важными факторами ускорения цифровой трансформации», — заявил Джоко Видодо.

Президент Индонезии отметил, что до 2021 года в АСЕАН было зарегистрировано 35 начинающих компаний. Возглавляемые молодыми людьми компании заработали $8,2 млрд в 2020 году.

«Только с ускорением цифровой трансформации АСЕАН быстро совершит большой скачок в развитую страну», — отметил Джоко Видодо.

«Низкоуглеродное и устойчивое развитие — это экономика будущего. Молодежь АСЕАН должна быть в авангарде создания будущей экономики в лучшем регионе», — добавил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.